Torreiches Nachbarschaftsduell in der Oberliga TV Geistenbeck gewinnt Offensivspektakel gegen TV Lobberich

„Die bessere Bank hat meines Erachtens heute den Ausschlag gegeben“, betonte der Geistenbecker Trainer Thomas Laßeur. „Wir sind wieder gut besetzt und darauf haben wir wegen der vielen Verletzungen immerhin ein Jahr warten müssen. Natürlich hätte ich es gerne gesehen, wenn wir das Spiel von Beginn an dominiert hätten, aber es war ja auch letztlich ein gewisser Druck vorhanden, zu gewinnen. Mit 1:5-Punkten zu starten, wäre alles andere als optimal gewesen, zumal wir ja auch in den ersten beiden Spielen durchaus zu überzeugen wussten. Wir sind auf einem guten Weg, was sich auch in den Trainingseinheiten immer wieder zeigt, müssen allerdings noch an der Vielzahl der Gegentore arbeiten. Für uns gilt es nun, den Schwung in die kommenden Spiele mitzunehmen.“