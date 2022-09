Oberligist mit starkem Rückhalt zwischen den Pfosten : TSV-Coach Hesse kann sich auf die Torhüter verlassen

Nach dem 26:26-Unentschieden gegen die HSG Hiesfeld/Aldenrade belibt der TSV Kaldenkirchen in der Oberliga ungeschlagen. Foto: Tom Ostermann

Handball-Oberliga Der TSV Kaldenkirchen musste in den zwei Spielen der Handball-Oberliga bereits drei verschiedene Keeper einsetzen. Dabei zeigte jeder starke Leistungen, so auch beim 26:26 gegen Hiesfeld/Aldenrade. Borussia Mönchengladbach und TV Geistenbeck feierten derweil souveräne Siege.

Von Alyssa Pannwitz

Neben dem TV Lobberich sind mit dem TSV Kaldenkirchen, dem TV Geistenbeck und Borussia Mönchengladbach auch die drei anderen hiesigen Oberligsten ohne Niederlage geblieben, wobei die drei letztgenannten weiterhin ungeschlagen sind.

Gegen den Aufsteiger TuS Lintorf setzte sich Borussia Mönchengladbach wie erwartet durch und gewann am Ende souverän mit 32:25 (15:13). „Es war ein Spiel, wie ich es erwartet hatte“, betonte der Mönchengladbacher Trainer Ronny Rogawska. „Sowohl in der Abwehr als auch im Angriff war es eine große Geduldsprobe.“ Die Gäste agierten äußerst diszipliniert und wechselten häufig ihre offensiv ausgerichteten Deckungsvarianten.

Zwar fanden die Hausherren dagegen stets die passenden Mittel, schafften es allerdings nicht, die sich daraus entstandenen Torchancen auch in Erfolg umzumünzen. So war es dann auch nicht weiter verwunderlich, dass Mitte der ersten Halbzeit ein 10:10 auf der Anzeigetafel zu lesen war.

Erst kurz vor der Pause gelang es den Mönchengladbachern, sich ein wenig abzusetzen. Als nach dem Seitenwechsel Routinier Heider Thomas eingewechselt wurde, wies zumindest die Deckung deutlich mehr Struktur auf, da die Gäste häufig mit sieben Feldspielern agierten. Hinzu kam ein hervorragend aufgelegter Torhüter Johannes Lyrmann. Die Hausherren setzten sich Stück für Stück ab und erspielten sich einen respektablen Vorsprung. „In den letzten zehn Minuten haben wir das Spiel dann endgültig für uns entschieden“, so Rogawska.

„Bis dahin war es aber ein sehr weiter Weg. Lintorf hat uns das Leben richtig schwer gemacht, aber ich möchte auch die Leistung meiner Jungs nicht schmälern, die geduldig auf ihre Chancen gewartet haben.“ Die Partie am nächsten Wochenende gegen Überruhr ist auf Wunsch der Borussen verlegt worden und wird nun am 1. Oktober ausgetragen.

Die Mönchengladbacher Torschützen: Panitz (8/4), Weisz (6/3), Weis (4), Jennes (4), Aust (3), Thomas (2), Nix (2), Lipok (2) und Berner (1).

Nach dem Unentschieden in Oppum fuhr der TV Geistenbeck bei seinem Heimdebüt gegen den TV Angermund mit 36:26 (14:15) seinen ersten Saisonsieg ein. In den ersten 15 Minuten dominierten die Hausherren das Geschehen und erspielten sich einen Vorsprung. Anscheinend war die Partie damit in den Köpfen der Spieler bereits abgehakt. In der Abwehr bekamen sie häufig keinen Zugriff mehr und im Angriff ging der Faden verloren. Das nutzten die Angermunder, holten Tor um Tor auf und gingen ihrerseits in Führung.

In der Halbzeitpause forderte der Geistenbecker Trainer Thomas Laßeur, die Konzentration hochzuhalten, sich auf die spielerischen Elemente zu verlassen und keinesfalls mit der Brechstange zu agieren. Nach zehn Minuten im zweiten Spielabschnitt übernahm der TVG dann wieder das Kommando. Herausragend dabei die Vorstellung von Regisseur Vincent Schimanski, der am Ende des Tages nicht nur bester Torschütze seines Teams war, sondern es auch verstand, seine Mitspieler immer glänzend in Szene zu setzen, wovon insbesondere der halbrechte Rückraumspieler Dominik Meißner profitierte.

„Wir sind froh, nicht über diese Hürde gestolpert zu sein“, freute sich Laßeur. „Wir haben gesehen, woran wir noch zu arbeiten haben. Dem Gegner kann ich bescheinigen, aufopferungsvoll gekämpft zu haben, glaube aber, es wird schwer für sie, die Liga zu halten.“

Die Geistenbecker Torschützen: Schimanski (9), D. Meißner (7), A. Meißner (4), Hettrich (4/3), Hüpperling (3), Markovic (2), Hermanns (2), Schumacher (2), Lüttke (1), Leistner (1) und Krücken (1).

Im ersten Heimspiel der Oberliga-Saison trennte sich der Aufsteiger TSV Kaldenkirchen mit 26:26 (11:12) von der HSG Hiesfeld/Aldenrade. „Ich weiß gar nicht, ob ich es als Punktverlust oder -gewinn ansehen soll“, rätselte der Kaldenkirchener Coach Volker Hesse nach dem Spiel. „Wir führten zwar nicht ein einziges Mal, haben dafür aber mindestens 20 Großchancen liegen lassen. Vielleicht war es am Ende ja auch eine gerechte Punkteteilung.“

Immer wieder scheiterten die Hausherren am gegnerischen Torhüter Adrian Schnier, aber den HSG-Angreifern erging es kaum besser, denn sie fanden in TSV-Keeper Till Deckers häufig ihren Meister. Selbst als David Mattke für ihn in der 45. Minute eingewechselt wurde, änderte sich an dieser Tatsache wenig.

„Auf die Torhüter kann ich mich absolut verlassen“, freute sich Hesse. „Im ersten Spiel war es Cedric Brüster, jetzt Till und David, das ist schon absolut beruhigend.“ Dabei musste er in beiden Spielen auf seine etatmäßige Nummer eins verzichten, denn Christian Thommessen ist erkrankt und fiel bislang aus. Letztlich schenkten sich beide Mannschaften nichts und es war ein ansehnliches Spiel, bei dem die Zuschauer sicherlich auf ihre Kosten kamen.

An der Chancenverwertung gilt es aber auf jeden Fall noch zu arbeiten, denn alleine in der ersten Halbzeit verwarfen die Hausherren drei Siebenmeter und fünf Tempogegenstöße. In den letzten Sekunden der Partie musste der TSV dann noch eine Schrecksekunde überstehen, als Mathis Coenen sich durchtanken wollte, dabei jedoch so heftig auf seinen Ellenbogen fiel, dass dieser aufplatzte und genäht werden musste.