Kaldenkirchen-Coach Volker Hesse sauer „Das war mit Abstand unser schlechtestes Saisonspiel“

Die Art und Weise, wie sie an diese Aufgabe herangingen, ließ auch keine Besserung vermuten. In der Abwehr bekam Kaldenkirchen überhaupt keinen Zugriff und in der Offensive fehlte jegliche Abstimmung. Es war unübersehbar, dass die Spieler nicht aufeinander abgestimmt sind. Häufig stimmten die Laufwege nicht und so gingen etliche Pässe beim Anstoßen bereits ins Nirwana. Hinzu kam noch eine katastrophale Trefferquote, so fand beispielsweise von fünf Würfen von Rechtsaußen keiner den Weg ins Tor.