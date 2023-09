Sieg im Endspurt gegen Oppum Kaldenkirchen lässt Trainer Hesse um „paar Jahre altern“

Nach dem Wechsel gab es die stärkste Phase der Gäste. „Natürlich haben wir zu diesem Zeitpunkt auch davon profitiert, dass Haan einige Bälle verworfen hat, aber die Mannschaft hat sich an die Vorgaben gehalten und sie glänzend umgesetzt“, so Laßeur. Lohn war 24:21-Führung Mitte des zweiten Spielabschnittes. Die Hausherren ließen sich jedoch keineswegs aus der Ruhe bringen. „Sie haben schon eine enorme Qualität im Kader und so hat es am Ende leider nicht gereicht. Man hatte auch stets den Eindruck, Haan hätte immer noch zulegen können“, sagte Laßeur, der trotzdem hochzufrieden mit dem Auftritt seines Teams war.