Jubel beim TSV, Drama beim TVG Frühzeitiger Klassenerhalt für den Oberliga-Neuling

Der alles überragende Akteur an diesem Tag war Torhüter David Mattke. „Es war unglaublich, welche Würfe David heute entschärft hat. Er hat zuvor ein intensives Videostudium betrieben, was sich wirklich ausgezahlt hat.“ Am Rande des Feldes ist zudem erfreulich, dass Regisseur Mathis Coenen erfolgreich am Kreuzband operiert wurde.