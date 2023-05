Handballer freuen sich auf die Pause Oberliga-Trio schleppt sich mit deutlichen Pleiten über die Ziellinie

Für die Oberligisten TV Lobberich, TSV Kaldenkirchen und TV Geistenbeck gab es am letzten Spieltag jeweils in der Halle des Gegners nichts mehr zu bestellen. So verlor der TV Lobberich beim Vizemeister DJK Unitas Haan deutlich mit 30:42 (15:17), konnte dabei aber auch nur noch mit einem Rumpfkader antreten. So hatte der Lobbericher Spielertrainer Christopher Liedtke lediglich zwei Feldspieler zur Verfügung, die er wechseln konnte.