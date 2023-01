So lief die Hinrunde beim TV Lobberich Gute Entwicklung – mit Luft nach oben

Personal und Zugänge

Personell wird sich beim TV Lobberich etwas ändern, allerdings erst nach der Saison im Sommer. Richard Pasch kann einfach nicht mehr so viel Zeit investieren. Wegen eines Bandscheibenvorfalls muss er dreimal wöchentlich ins Fitnessstudio und dann kommen noch drei Trainingseinheiten beim TVL hinzu. „Wir sind bereits in sehr guten Gesprächen mit dem einen oder anderen Spieler“, so der Lobbericher Coach Liedtke. „Nach der Pause heißt es zunächst, den Weihnachtsspeck wieder loswerden und uns intensiv auf Haan vorbereiten.“ Dabei kommt der Spaß aber auch nicht zu kurz, denn am 7. Januar findet noch ein vereinsinternes Jux-Turnier mit allen Seniorenmannschaften des TVL statt.