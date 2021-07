Handball-Oberligist plant die Saison : So läuft die Vorbereitung beim TV Lobberich

Handball Bewährte Kräfte im Trainerteam, Veränderungen im Kader und ein anspruchsvolles Trainingsprogramm. Auch einige hochkarätige Testgegner warten. Der TV Lobberich plant die neue Saison.

Im Trainerteam setzt der Oberligist TV Lobberich in der kommenden Saison auf bewährte Kräfte: Bereits Ende November 2020 verlängerte man mit Christopher Liedtke und mit Co-Trainer Markus Holstein. Der Assistent Holstein ist im Verein verantwortlich für die Torhüter, sowie für die Bereiche Fitness und Kraft. In der Vergangenheit übernahm Hostein aber auch das Coaching auf der Bank, wenn sich sein Chef sich Spielertrainer einwechselte. Dieses Szenario soll aber nur noch in Ausnahmefällen vorkommen. „Wir haben einen guten und starken Kader. Wenn ich wieder spielen müsste, hieße das, wir hätten eine Vielzahl von verletzten Spieler, was hoffentlich nicht eintritt“, sagt Liedtke.