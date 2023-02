Oberligist holt Punkt gegen LTV Wuppertal So groß waren die Personalprobleme beim TSV Kaldenkirchen

Einige Male wurde versucht, den Ball zu einem der beiden Kreisläufer durchzustecken, doch die Gäste waren aufmerksam, fingen die Bälle ab und kamen dann per Tempogegenstoß zum Erfolg. Mitte der zweiten Halbzeit gerieten die Hausherren mit 24:25 in Rückstand, konnten aber postwendend ausgleichen und wieder in Front gehen. Wuppertal glich aus, der TSV ging in Führung – so ging es dann bis zum Spielende. Dennoch war eine Siegchance vorhanden, denn in eigener Überzahl wurde Jens Niehoff freigespielt, scheiterte zwei Sekunden vor dem Abpfiff jedoch am Pfosten.