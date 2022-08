Handballer wollen in die Regionalliga : So euphorisch geht Borussia Mönchengladbach die Aufstiegs-Mission an

Das Team der Borussia, hier in der vergangenen Saison im Derby gegen den, startet einen neuen Anlauf für den Aufstieg in die Regionalliga. Foto: Tom Ostermann

Handball-Oberliga Der Handball-Oberligist Borussia Mönchengladbach verpasste in der vergangenen Saison den Sprung in die Regionalliga nur knapp. Nun nimmt das Team von Ronny Rogawska mit neuem Personal den nächsten Anlauf – und ist dafür schon richtig gut in Form.

In der vergangenen Spielzeit lieferten sich die Handballer von Borussia Mönchengladbach in der Oberliga bis zum Ende ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem Bergischen HC II um den Aufstieg in die Regionalliga. Letztlich hatten die Borussen jedoch das Nachsehen, weshalb sie nun einen neuen Angriff starten werden.

Kommen und Gehen

Das Gesicht der Mannschaft hat sich deutlich verändert – und dabei verjüngt. Oliver Nix, Luis Kubik und Joesl Heck kommen aus der A-Jugend-Bundesliga von Düsseldorf und sind mehr als vielversprechende Talente, Aaron Jennes wechselte vom Ligarivalen Neusser HV in die Truppe von Trainer Ronny Rogawska und Jordi Weisz kommt aus der Zweitvertretung von TuSEM Essen, die in der Dritten Liga spielt. Mit Christian Mergner und Urgestein Sascha Ranftler hängen zwei Spieler ihre Schuhe an den Nagel, Jonas Vonnahme macht zunächst eine Pause, weil er im Zuge seines Studiums ein Semester in Schweden ist, und Aljoscha Akuinor zieht es nach Neuss.

So lief die Vorbereitung

Vollkommen zufrieden zeigt sich Rogawska nicht mit der Vorbereitung: „Es war doch eher gemischt“, sagt er. „Anfangs hatten wir durch Urlaube und berufliche Ausfälle selten mehr als acht Spieler beim Training. Das ist vielleicht Jammern auf hohem Niveau und anderen Vereinen außerhalb des Profitums wird es kaum anders ergehen, allerdings fällt eine vernünftige Trainingsplanung damit erst einmal ins Wasser. In den letzten Wochen bin ich dagegen sehr zufrieden. Nicht nur mit der Trainingsleistung meiner Mannschaft, sondern auch mit dem Auftreten in den Testspielen.“ Die Borussia präsentierte sich schon früh in einer tollen Form. Sie gewann beispielsweise beim Regionalligisten TV Korschenbroich und unterlag dem Drittligisten TV Aldekerk lediglich sehr knapp. Welches Potenzial in dieser Truppe schlummert war auch am Wochenende bei den Stadtmeisterschaften zu erkennen, gab es doch keinen Gegner, der ernsthaft Paroli bieten konnte. „Es war zu sehen, wozu wir in der Lage sind, wenn die Mannschaft komplett ist“, freut sich der Mönchengladbacher Trainer.

Stärken und Schwächen

Wie schon im letzten Jahr war auch in dieser Vorbereitung zu erkennen, dass die Abwehr von Borussia Mönchengladbach nur sehr schwer zu knacken sein wird. Dabei sind die Borussen jetzt noch flexibler aufgestellt. „Aus einer starken Abwehr wollen wir das schnelle Umschaltspiel weiter forcieren“, so Rogawska. „Mir hat in den Testspielen auch schon sehr gut gefallen, mit welcher Geduld und Disziplin das Angriffsspiel aufgezogen wurde.“ Die Abwehr soll noch stabiler aufgestellt werden, zudem können die Borussen mit Matthias Hofmann und Johannes Lyrmann auf eines der besten Torhütergespanne der Liga bauen. Die Neuzugänge haben sich ebenfalls schon bestens integriert. Das zeigte unter anderem der junge Regisseur Oliver Nix, der bei der Stadtmeisterschaft erfolgreichster Torschütze war. Rogawska fordert zudem Konstanz: „Wollen wir unser Ziel erreichen, müssen wir konstanter aufspielen. Gerade auswärts gilt es, die Partien häufiger zu dominieren. Teilweise haben wir letzte Saison doch einige Spiele nur mit Ach und Krach gewonnen. An diesen Schwachstellen gilt es zu arbeiten, dafür sind wir jedoch im Kader sehr breit aufgestellt und auf jeder Position doppelt besetzt, was hoffentlich auch innerhalb der Mannschaft den Konkurrenzkampf entfacht“, so der Coach.