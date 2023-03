Spitzenreiter der Oberliga Rogawska führt Borussia mit taktischem Kniff zum Sieg

Borussia Mönchengladbach zieht an der Tabellenspitze weiter seine Kreise und ließ sich auch von der DJK Adler Königshof, die zuletzt eine Serie von zehn Spielen ohne Niederlage aufzuweisen hatte, nicht aus der Spur bringen. Am Ende nahm der Spitzenreiter beim 37:29-(18:19)-Erfolg beide Punkte mit auf den Heimweg. Ungewöhnlich war dennoch die Abwehrleistung in der ersten Halbzeit. Das eigentliche Prunkstück war häufig nicht im Bilde. Der Nebenmann wurde oft allein gelassen und von einem kompakten Gebilde konnte überhaupt keine Rede sein. „19 Gegentore in einer Halbzeit sind einfach zu viel“, ärgerte sich der Mönchengladbacher Trainer Ronny Rogawska nach dem Schlusspfiff.