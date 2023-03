Packendes Duell gegen HSV Überruhr So dramatisch hat Borussia Mönchengladbach die Tabellenführung übernommen

Am Samstag haben sie im Derby gegen den TV Lobberich erstmals die Gelegenheit zu beweisen, dass sie in der Tabelle zurecht ganz oben stehen. „Wir sind jetzt die Gejagten“, weiß auch Rogawska. „Natürlich ist jede Mannschaft bestrebt, dem Tabellenführer ein Bein zu stellen, deshalb müssen wir alle Spiele von der ersten Sekunde hoch konzentriert angehen. Wenn wir unser Potenzial abrufen, dürfte auch gegen Lobberich nichts passieren, allerdings ist auch Vorsicht geboten, denn der TVL hat zuletzt nicht mehr so gut performt und wird sicherlich alles daran setzen, wieder aus diesem Loch heraus zu kommen.“ Zwei Punkte aus den letzten sechs Spielen ist sicherlich nicht das, was sich der Tabellenfünfte vorgestellt hat.