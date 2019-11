Handball-Oberliga : Lobberich gibt Spiel in Oppum noch aus der Hand

Handball-Oberliga Während der TVL in Oppum verlor, hatte Geburtstagskind Daniel Panitz mit acht Toren großen Anteil am Sieg der Borussia bei der HSG Hiesfeld/Aldenrade.

Borussia Mönchengladbach kann sich nach dem knappen 32:31 (14:15) beim Aufsteiger HSG Hiesfeld/Aldenrade wieder über ein Erfolgserlebnis freuen. Die Gäste fanden auch schnell zu ihrem Spiel, kreierten immer wieder gute Möglichkeiten, scheiterten jedoch häufig am gut aufgelegten Torhüter der Gastgeber, so dass die Partie stets sehr ausgeglichen war, auch wenn die Borussen eindeutig die bestimmende Mannschaft waren.

Nach 22 Minuten mussten die Gäste jedoch umbauen, denn nach einem Foul der härteren Gangart sah Andreas Kropp die Rote Karte. Er ist jedoch nicht nur wichtig im Mittelblock, sondern auch der einzige Kreisläufer im Team, diesen Part füllte in der Folge Rückraumspieler Thomas Prinz aus. Die Gäste bemühten sich, sämtliche Vorgaben umzusetzen, sie gingen über die gesamte Spielzeit sehr hohes Tempo, zudam mangelte es auch nicht am Einsatzwillen. Der Knackpunkt war jedoch, dass die Borussen in einigen Situationen zu hektisch agierten und so den einen oder anderen unnötigen Ballverlust zu verzeichnen hatten.