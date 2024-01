Oberliga-Handballerinnen von Rheydt und Lobberich Nach der Stotter-Hinrunde stark aus der Winterpause kommen

Am Sonntagnachmittag geht es dann zur HSG Hiesfeld/Aldenrade, gegen die das Hinspiel noch mit 31:28 gewonnen werden konnte. „Dieses Spiel war ein gutes Beispiel dafür, dass, wenn es im Angriff läuft, wir auch in der Lage sind fast jeden Gegner in der Liga zu schlagen“, glaubt Heilmann, der alle Spielerinnen an Bord hat. Und er fügt an: „Natürlich ist es nicht unsere Zeit, an der wir gerne Handball spielen, aber wir versuchen, den Erfolg aus dem Hinspiel zu wiederholen.“