Oberliga-Handballerinnen von Rheydt und Lobberich siegen Rheydter TV macht Big Points im Abstiegskampf

Nach dem Seitenwechsel legte die Defensive gar noch einen Zahn zu und die Gästinnen mussten sich jeden Treffer hart erarbeiten. Auch im Angriff lief es nun deutlich runder. Dabei wusste insbesondere Haupttorschützin Katharina Hankmann, die in der ersten Halbzeit noch nicht zu ihrem Spiel gefunden hatte, zu überzeugen. „Bei Katharina hat man ganz deutlich gesehen, was erreicht werden kann, wenn man mit dem nötigen Willen und einer tollen Überzeugungskraft an die Sache herangeht“, freute sich der Lobbericher Trainer Duc Bui. „Insgesamt wusste sich die gesamte Mannschaft zu steigern“, fügt er an. Wegen technischer Probleme lag die Statistik aller Torschützinnen am Sonntagabend noch nicht vor.