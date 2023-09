Damen kassieren vierte Pleite Rheydter TV fällt auf den letzten Platz der Oberliga

Die 24:30-(13:16)-Niederlage des Rheydter TV in der Handball-Oberliga der Frauen beim TV Witzhelden hört sich deutlicher an, als es das Spielgeschehen wiedergab. So waren die ersten 30 Minuten absolut ausgeglichen, erst kurz vor der Halbzeit leisteten sich die Gäste bei einem Tor Rückstand zwei absolut vermeidbare Fehler, die auch prompt bestraft wurden.