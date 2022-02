Handball-Oberliga : Rheydter TV entfernt sich aus der Abstiegszone

Am Wochenende gab es einen souveränen 21:17-Erfolg für den Rheydter TV gegen SG Überruhe II. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Handball-Oberliga Die Damen des Rheydter TV feiern in der Handball-Oberliga einen 21:17-Sieg bei SG Überruhr II. Am kommenden Wochenende kann ein großer Sprung in Richtung Klassenerhalt gelingen.

Nach einer mehr als ordentlichen Leistung hat der Rheydter TV am Wochenende bei der Zweitvertretung der SG Überruhr verdient mit 21:17 (8:8) gewonnen. Damit haben sich die Schützlinge von Trainer Janosch Greinert, der erkrankt fehlte und von Torwarttrainer Klaus Linden vertreten wurde, etwas Luft zur unteren Tabellenregion verschafft. Nach dem sechsten Saisonsieg steht Rheydt nun auf Platz acht der Tabelle.

Die Gäste fanden schnell zu ihrem Spiel, lagen nach 15 Minuten dennoch mit 2:5 im Hintertreffen. In der Abwehr ließen sie nicht viel anbrennen und auch die Offensivleistung überzeugte. Immer wieder gelang es, Mitspielerinnen gut in Szene zu setzen, doch die sich bietenden Chancen wurden schlicht und ergreifend nicht genutzt. Aushilfstrainer Linden nahm daraufhin eine Auszeit und mahnte seine Mannschaft gerade bei den Angriffsbemühungen zu deutlich mehr Konzentration. Seine Worte zeigten Wirkung und so gelang es dem Rheydter TV bis zum Pausenpfiff, die Partie mit dem Treffer zum 8:8 auszugleichen.

Nach dem Seitenwechsel blieb Rheydt insbesondere in der Defensive am Drücker. Die Gegnerinnen wurden aggressiv, aber nicht unfair angegangen und man half sich untereinander. Kam dann doch einmal ein Wurf auf das Gehäuse, war dieser zumeist sichere Beute für Torhüterin Leonie Krampmann. Neben der guten Abwehrleistung trat der RTV bis auf Kleinigkeiten äußerst diszipliniert auf, hielt sich an die vorgegebene taktische Marschroute und überzeugte durch eine geschlossene Mannschaftsleistung. Beste Werferin für Rheydt war Ricarda Linevondenberg mit acht Treffern.

Nächsten Samstag steht dann das Heimspiel gegen das punktlose Schlusslicht GSG Duisburg auf dem Programm. Duisburg hat bislang alle seine 14 Saisonspiele verloren. Mit einem weiteren Erfolg dürfte sich der Rheydter TV entscheidend von der Abstiegszone absetzen. Allerdings darf der Gegner keinesfalls auf die leichte Schulter genommen werden und die Partie wird kein Selbstläufer. Die Duisburgerinnen haben zwar kaum noch eine Chance, den Klassenerhalt in der Oberliga zu schaffen. Aufgegeben hat sich die GSG aber definitiv noch nicht. Gerade in den vergangenen beiden Spielen beim TV Biefang und gegen den SV Straelen war eine deutliche Leistungssteigerung zu erkennen – auch wenn beide Spiele verloren gingen.

Die Partie der Damen des TV Lobberich gegen die Reserve von Fortuna Düsseldorf war am Wochenende ausgefallen. Lobberich bleibt Tabellenzweiter.