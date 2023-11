Handball-Damen verlieren knapp Rheydter TV belohnt sich erneut nicht für Aufwand

Nach dem Seitenwechsel gab es dann eine Wiederholung der letzten Wochen, denn die Trefferquote des TVL war beinahe unterirdisch, was lediglich sieben Tore in 30 Minuten unterstreichen. „Diese Niederlage tut schon richtig weh, gerade weil wir so gut gestartet sind“, ärgerte sich der Lobbericher Trainer Duc Bui: „In der zweiten Halbzeit haben sich dann wieder die Fehler eingeschlichen, die wir eigentlich vermeiden wollte. Jetzt müssen wir im Training noch härter an den Missständen arbeiten.“ Es zermürbt einen angesichts der Tatsache, dass mit einem fast identischen Kader letzte Saison den dritten Platz erreicht habe. „Das ist schon frustrierend, aber momentan fehlt einfach das nötige Selbstvertrauen“, so Bui.