Heimpleite in der Handball-Oberliga : Premiere des TV Lobberich nicht wunschgemäß

Handball-Oberliga Bei der 30:32-Niederlage gegen die HSG Hiesfeld/Aldenrade offenbarte der TV Lobberich insbesondere Schwächen in der Deckung. Die fehlende Spielpraxis war dem Team von Christopher Liedtke noch deutlich anzumerken.

Nach einem spielfreien Wochenende zum Saisonstart fiel nun auch der Startschuss für den TV Lobberich, allerdings etwas anders, als sich das Verantwortliche, Trainer und Spieler gewünscht hätten. So stand am Ende gegen die HSG Hiesfeld/Aldenrade eine knappe 30:32 (14:16)-Niederlage zu Buche.

Die Hausherren agierten von der ersten Sekunde an angespannt und nervös und die fehlende Matchpraxis von knapp einem Jahr war nicht zu übersehen. Zwar gelang es ihnen noch die Anfangsphase ausgeglichen zu gestalten, doch bereits zu diesem Zeitpunkt wurde deutlich, dass die Deckung zur Achillesferse an diesem Tag werden würde. So sollte die 2:1-Führung auch die einzige für die Gastgeber in diesem Spiel sein. Durch mangelnde Absprachen im Deckungsverbund zog die HSG gleich auf vier und fünf Tore davon, wobei die Gäste schlicht und ergreifend sicherer spielten. Nicht mehr, aber auch nicht weniger.