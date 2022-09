Liga-Neuling weiter ungeschlagen : Kaldenkirchen mischt die Oberliga auf

Handball-Oberliga In der Oberliga ist der TSV Kaldenkirchen nach dem 3. Spieltag noch ungeschlagen. Dass es beim Sieg gegen Wuppertal kaum etwas zu kritisieren gab, „beunruhigt“ selbst den Trainer.

Für die hiesigen Vertreter war es ein sehr erfolgreiches Handball-Wochenende. Der TV Geistenbeck, der TV Lobberich und der TSV Kaldenkirchen – alle drei Vereine holten Siege. Der Aufsteiger aus Kaldenkirchen sorgt dabei weiterhin für Furore und bleibt nach dem 35:30 (16:15)-Erfolg beim LTV Wuppertal auch nach dem dritten Spiel ungeschlagen. Gegen die körperlich sehr präsenten Oberbergischen warfen die Gäste alles in die Waagschale – die Deckung agierte aggressiv, aber keinesfalls unfair, das Umschaltspiel funktionierte gut und auch im Angriff hatte man stets Lösung parat. „Mit so einer Vorstellung habe ich nicht gerechnet, Kompliment an meine Jungs“, sagte Kaldenkirchens Trainer Volker Hesse. „Heute gibt es wirklich kaum etwas auszusetzen, was mich selber schon fast beunruhigt.“ Unter anderem bot Torhüter Till Deckers einmal mehr eine sensationelle Vorstellung und Mathis und Steffen Coenen führten Regie und überzeugten als Torschützen.

Auch die beiden Neuzugänge Dennis von Wesel und Jens Niehoff boten ihre bislang beste Saisonleistung. Es gab nicht einen Spieler in Reihen der Kaldenkirchener, der an diesem Tag nicht seine Leistung brachte. „Heute hat die Mannschaft gut umgesetzt, was wir im Training geübt haben“, so Hesse. „Wenn wir so spielen, brauchen wir uns vor keinem Gegner in der Oberliga zu verstecken. Letztlich war es ein verdienter Sieg, auch wenn Wuppertal in der zweiten Halbzeit kurzfristig mal vorne lag.“ Man werde nun aber nicht abheben und am Boden bleiben, so der Trainer. „Denn wir wissen, dass noch Rückschläge kommen werden.“