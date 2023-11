Nettetaler Oberligisten unterliegen Kaldenkirchen enttäuscht gegen Überruhr

Es war nicht das Wochenende der Vereine aus Nettetal. Der TSV Kaldenkirchen hatte sich einiges vorgenommen und wollte zumindest mit einer identischen emotionalen Intensität wie letzte Woche beim 33:28-Auswärtssieg in St. Tönis auflaufen. Das funktionierte jedoch nur teilweise und so stand am Ende eine 27:33 (12:16)-Niederlage gegen den HSV Überruhr zu Buche.