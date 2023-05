Deutlicher Heimsieg gegen Hiesfeld Borussia zeigt meisterhaften Saisonabschluss

Nach einem guten Start erspielten sich die Gäste zunächst einen kleineren Vorsprung, leisteten sich im Anschluss jedoch eine kleinere Schwächephase, in der die HSG auf 8:9 verkürzen konnte. „Die Konzentration war plötzlich weg und wir hatten den einen oder anderen Fehler im Tempospiel“, betonte Rogawska und fügte an: „Leichte Bälle wurden vergeben und auch Pässe kamen teilweise überhaupt nicht an. Aber die Mannschaft hat sich schnell wieder berappelt und bis zur Pause einen beruhigenden Vorsprung heraus gespielt.“