Die Lage der regionalen Oberliga-Frauen Scheidender Lobberich-Coach Duc Bui sieht tolles letztes Heimspiel

In seinem letzten Heimspiel brannte der TV Lobberich ein wahres Feuerwerk ab und erteilte den Bergischen Panthern beim 39:22 (21:9)-Erfolg eine Lehrstunde. Insbesondere in der ersten Halbzeit lief es wie am Schnürchen. Die Abwehr hatte den quirligen Angriff der Gäste im Griff, sodass sie kaum zu Torchancen kamen. Im Angriff leisteten sich die Lobbericherinnen kaum Fehler und hatten eine fantastische Trefferquote vorzuweisen. „Einige Spielerinnen gehen in der nächsten Saison für Lobberich nicht mehr an den Start“, sagte der scheidende Trainer Duc Bui. „Entweder wechseln sie den Verein oder hängen die Schuhe an den Nagel. Allein aus diesem Grund waren alle hoch motiviert“, fuhr er fort.