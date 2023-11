Handballer haben Niederlagen-Serie durchbrochen Lobberich meldet sich beeindruckend zurück

In einer über weite Strecken sehr offenen Partie verlor der Rheydter TV gegen die Zweitvertretung des HSV Solingen-Gräfrath mit 21:25 (12:11). Es war schon eine tolle Vorstellung, die die Gastgeberinnen boten, denn der HSV ist mit drei Spielerinnen aus dem Kader der ersten Mannschaft angetreten. „Das war schon ein ganz schönes Brett“, befand der Rheydter Trainer Jörg Heilmann nach dem Schlusspfiff. Bis zum 16:16 war der RTV ein absolut gleichwertiger Gegner, leistete sich in der Schlussphase dann aber leider den einen oder anderen vermeidbaren technischen Fehler. „Es hört sich komisch an, wenn ich bei nur 21 geworfenen Toren behaupte, dass es unser bestes Saisonspiel war“, so Heilmann. „Aber so war es. Wir haben heute richtig gut gedeckt und Solingen damit auch ein wenig die Lust am Spielen genommen. Leider waren sie in den entscheidenden Phasen einfach besser und abgebrühter als wir“, bilanziert er. Mit der Leistung könne man aber dennoch zufrieden sein.