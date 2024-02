Oberliga-Duell Kaldenkirchen gegen Lobberich Es gibt einen klaren aber nicht dominanten Derby-Sieger

Es waren mindestens zehn sogenannten 100-prozentige Möglichkeiten, die Kaldenkirchen nicht in Zählbares ummünzen kontte, darunter alleine drei Tempogegenstöße, ein Siebenmeter und etliche Würfe frei vor dem gegnerischen Gehäuse. Immer wieder scheiterten die TSV-Angreifer an Gian-Luca Lasnig, dem Lobbericher Torhüter. Auf der anderen Seite gelang es den Lobbericher Gästen zwei Mal, einen Drei-Tore-Vorsprung zu erspielen, den sie aber auch leichtfertig wieder aus den Händen gaben, denn auch ihr Angriffsverhalten ließ einige Wünsche offen. So gab es doch den einen oder anderen unvorbereiteten und schwachen Wurf, wovon sich Spielertrainer Christopher Liedtke gar nicht ausnahm. Auch bei seinem Bruder lief es in der ersten Halbzeit überhaupt noch nicht, was sich jedoch nach dem Seitenwechsel ändern sollte.