Sieg gegen den Rheydter TV Lobberich gelingt die Derby-Revanche

„Es war nicht alles schlecht, auch wenn das Ergebnis sehr hoch ausfiel“, so der Rheydter Trainer Jörg Heilmann nach dem Schlusspfiff und fügte an: „Abwehr und Torhüter hatten heute sicherlich nicht ihren besten Tag, wobei unsere Torhüter häufig kläglich im Stich gelassen wurde. Jetzt müssen wir versuchen, das Positive heraus zu ziehe. Nächste Woche sind wir in Überruhr im Kellerduell dann wieder gefragt.“ Dort muss aus Sicht des Rheydter TV zwingend gepunktet werden, um sich Luft im Abstiegskampf zu verschaffen. „Dann ist eine deutliche Leistungssteigerung notwendig“, so Heilmann.