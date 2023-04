Keine Erfolgserlebnisse für Oberliga-Teams Wochenende der verpassten Chancen

Der TSV Kaldenkirchen konnte Borussia Mönchengladbach am Wochenende nicht vorzeitig zum Meister und Aufsteiger in die Regionalliga machen. Dafür wäre ein Sieg des TSV beim Tabellenzweiten DJK Unitas Haan nötig gewesen, doch am Ende verlor Kaldenkirchen mit 30:36 (14:21). Die Borussen können sich nun am Samstag gegen Angermund den vorzeitigen Aufstieg sichern. In den ersten Minuten war die Partie zwischen Kaldenkirchen und Haan noch ausgeglichen, was sich aber schnell ändern sollte. Von der fünften bis zur 13. Minute kassierte der TSV zehn Tore, konnte selbst jedoch nur zwei erzielen. „In dieser Phase haben wir es nicht geschafft, das umzusetzen, was wir uns vorgenommen haben“, sagte Kaldenkirchens Trainer Volker Hesse. „In der Abwehr waren wir nicht konsequent und haben nicht verschoben. Im Angriff haben wir dann zu überhastet abgeschlossen. Dafür ist Haan zu stark und sie haben unsere Fehler gnadenlos ausgenutzt.“