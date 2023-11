TSV-Handballer überzeugen Kaldenkirchen-Gala vor vollem Haus

Einen starken Tag erwischte der TSV Kaldenkirchen, der am Wochenende den Turnerbund Wülfrath deutlich mit 30:24 (16:10) bezwang. Es war eine sehr stimmungsvolle Partie, auch weil die Gäste zahlreiche Fans mitbrachten, die ihr Team nicht nur unentwegt anfeuerten, sondern auch über die gesamte Spielzeit Vereinsfahnen schwenkten. „Das war schon eine richtig tolle Stimmung in der Halle“, freute sich der Kaldenkirchener Trainer Volker Hesse. „Bei den Duellen im näheren Umfeld ist man eher gewohnt, dass die Halle voll wird, aber gegen Wülfrath hätte ich damit nicht gerechnet.“ Der Erfolg war Balsam auf die Seele der Hausherren. „Ich freue mich mit und über die Jungs“, so Hesse. „Nach den letzten 20 Minuten in Lintorf wollten wir unbedingt eine Reaktion zeigen und das ist absolut geglückt. Wir haben heute 50 Minuten langen tollen Handball gespielt.“