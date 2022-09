Auswärtsspiel in Wuppertal : Kaldenkirchen mit „taktischer Finesse“ zum LTV

Volker Hesse, Trainer des TSV Kaldenkirchen. Foto: Tom Ostermann

Handball-Oberliga Der TSV Kaldenkirchen ist gut in die Oberliga gestartet. Dennoch sorgt vor allem die Personalsituation für Probleme. Gegen den kommenden Gegner Wuppertal ist Cleverness gefordert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Alyssa Pannwitz

Den Saisonstart für den TSV Kaldenkirchen kann mit 3:1-Punkten nach zwei Spielen als durchaus gelungen bezeichnet werden. Am späten Sonntagnachmittag geht es nun für den Aufsteiger zum LTV Wuppertal. Die Oberbergischen stellen eine sehr erfahrene Mannschaft, wobei insbesondere der starke Rückraum zu beachten ist. Wuppertal ist mit einer Niederlage (28:33 gegen Mönchengladbach) und einem überzeugenden Sieg (28:18 in Überruhr) in die neue Spielzeit gestartet. „Das wird ein sehr schwieriges Auswärtsspiel für uns“, sagt der Kaldenkirchener Trainer Volker Hesse. „Ich kenne den einen oder anderen Spieler von Wuppertal ganz gut und weiß, was uns dort erwartet.“

Personell sieht es bei den Gästen nicht gerade rosig aus. Weiterhin muss der TSV wegen Verletzungen auf einige Spieler verzichten – und die Ausfallliste ist noch einmal länger geworden: Piet Rongen und Niek Kuik müssen aus beruflichen Gründen passen. Auch hinter dem Einsatz von Mathis Coenen, der sich im vergangenen Spiel eine Verletzung am Ellenbogen zugezogen hatte und genäht werden musste, steht noch ein dickes Fragezeichen. „Wir werden wohl erst sehr kurzfristig wissen, wen wir aufbieten werden“, so Hesse. „Diese Probleme hat der LTV nicht, er kann aus dem Vollen schöpfen. Sollte doch jemand ausfallen, können sie sich in ihrer Zweiten bedienen, die ja immerhin auch in der Verbandsliga spielt. Da werden wir wohl taktische Finessen aus dem Hut ziehen müssen, um den Gegner zu überraschen und um die fehlenden Spieler in irgendeiner Art und Weise zu kompensieren.“

Bei den verletzten Spielern geht es immerhin langsam wieder aufwärts. Die Operation bei Maik Tötsches ist gut verlaufen, Guus Killars kann mehr und mehr in das Mannschaftstraining integriert werden und Nils Coenen wird nicht operiert. Er befindet sich bereits im Muskelaufbautraining und arbeitet intensiv mit den Physiotherapeuten zusammen. Unter Umständen ist er in den nächsten Wochen wieder eine Option, die Hesse aber lediglich in der Defensive nutzen möchte.

Zuletzt haderte der Kaldenkirchener Trainer ein wenig mit der Vielzahl an vergebenen Torchancen. „Dieser Umstand muss sich schnell verbessern und das haben wir uns für die Trainingseinheiten in dieser Woche auch ins Hausaufgabenheft geschrieben. Außerdem werden wir noch an unserem Abwehrverhalten arbeiten, was ich gegen Hiesfeld auch verbesserungswürdig fand und auch im ersten Spiel waren wir in diesem Bereich zu fehlerhaft.“