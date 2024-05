Saisonfazit TSV Kaldenkirchen Zittern bis zum Schluss um den Klassenverbleib

„Eigentlich lief die Rückrunde wie die gesamte Saison“, sagt der Kaldenkirchener Trainer Volker Hesse. „Es gab viele Höhen und Tiefs und wir sind stets ein paar Unwägbarkeiten hinterher gelaufen. So wie es gelaufen ist, können wir damit am Ende nicht zufrieden sein, denn wir hätten deutlich mehr Punkte holen müssen. Negativ war sicherlich die Serie von sieben sieglosen Spielen, es gab aber auch Höhepunkte, wie den Erfolg gegen St. Tönis oder auch der in Haan, wo die Mannschaft gezeigt hat, was eigentlich in ihr steckt.“