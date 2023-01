Wichtige Punkte für den Oberliga-Klassenerhalt Kaldenkirchen feiert Kantersieg gegen Schlusslicht Angermund

In einer äußerst zerfahrenen Partie musste der TV Lobberich eine 25:30-Niederlage gegen Mettmann-Sport hinnehmen. „Das war insgesamt ein schlechtes Spiel von beiden Mannschaften“, sagte der Lobbericher Spielertrainer Christopher Liedtke. Gerade in den ersten Minuten leisteten sich beide Teams eine Vielzahl von technischen Fehlern und so war nach sechs Minuten immer noch kein Tor gefallen. Aufseiten der Gastgeber war das sicherlich auch ein Verdienst von Torhüter Niklas Bastians, der sich in herausragender Form präsentierte. Aber auch die Abwehr wusste im ersten Spielabschnitt zu gefallen.