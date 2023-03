Derby in der Oberliga Die Nummer eins in Nettetal ist – TSV Kaldenkirchen oder TV Lobberich?

Das bestimmende Thema in Nettetal ist an diesem Wochenende eindeutig das Lokalderby zwischen dem TSV Kaldenkirchen und dem TV Lobberich vor ausverkauftem Haus in der Sporthalle an der Ravensstraße. Zuletzt lief es auf beiden Seiten nicht wirklich gut, was aber auch mit einem enormen Verletzungspech einherging.