Handball-Oberligist Geistenbeck gewinnt mit Energieleistung Der „Teufelskerl“ hält den Sieg fest

Die Hausherren gaben eigentlich stets den Ton an, versäumten es lediglich bis zum Pausenpfiff einen höheren Vorsprung zu erspielen. Nach dem Seitenwechsel änderte sich zunächst nicht viel, ehe die Gastgeber eine kleine Schwächephase hatten und den Turnerbund wieder aufkommen ließen. So blieb es bis zur 55. Minute beim Spielstand von 22:22 eine ausgeglichene Partie. In der „Crunchtime“ behielt Geistenbeck die Nerven und fuhr letztlich einen verdienten Sieg nach Hause. „Die Abwehr war die Basis für den Erfolg. Für meinen Geschmack haben wir in den letzten Spielen zu viele Tore kassiert und daran haben wir dann im Training gearbeitet. In der Schlussphase haben es die Jungs dann sehr cool gelöst“, fand Laßeur.