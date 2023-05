Borusia steht vor dem Aufstieg Geistenbeck verliert nach großem Kampf gegen Überruhr

Ungeachtet dessen legte der TVG einen fulminanten Start hin und ging mit 7:3 in Front. In den darauf folgenden Minuten kamen die Hausherren aus Überruhr jedoch immer besser ins Spiel und erzielten in doppelter Überzahl den 14:13-Führungstreffer. Bis zum Halbzeitpfiff begegneten sich beide Teams auf Augenhöhe, legten aber scheinbar bei 37 Toren in 30 Minuten nicht sehr viel Wert auf die Abwehrarbeit. Nach dem Wechsel waren es zunächst wieder die Geistenbecker, die den besseren Start erwischten und sich eine 25:21-Führung erarbeiteten. Allerdings konnten sie sich darüber nur bis zur Mitte der zweiten Halbzeit erfreuen, denn dann glich der HSV zum 26:26 aus. Der Kampfeswille der Geistenbecker war jedoch ungebrochen und so lagen sie in der 49. Minute wieder knapp mit 28:27 in Front, erzielten in den folgenden zehn Minuten aber kein Tor mehr, sodass die Gastgeber die Partie entscheidend drehen konnte. „Am Ende fehlten uns einfach die Körner“, bedauerte TVG-Coach Thomas Laßeur. „Es ist aber auch nicht verwunderlich, denn es fehlen die Alternativen. In den letzten Wochen waren wir bis Mitte der zweiten Halbzeit stets das bessere Team, dann gingen uns aus verständlichen Gründen regelmäßig die Kräfte aus. Dennoch bin ich stolz auf die Mannschaft, die sich zu keinem Zeitpunkt hängen lässt.“