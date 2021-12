Oberliga-Trio kampft um guten Abschluss : Das Jahr erfolgreich beenden

Handball-Oberliga Lobberich und Geistenbeck wollen das Jahr 2021 zu Hause mit einem Sieg abschließen. Auch die Borussia kämpft noch um wichtige Punkte für de Aufstieg.

Es steht der letzte Spieltag in diesem Kalenderjahr an, wobei die Begegnung des TV Geistenbeck gegen den „alten“ Rivalen DJK Adler Königshof auf Wunsch der Gastgeber bereits auf den Freitag um 20 Uhr vorgezogen wurde. „Schön, dass wir zum Ende des Jahres noch ein Heimspiel haben“, freut sich der Geistenbecker Trainer Thomas Laßeur. „Ich hoffe natürlich auf viele Zuschauer, von denen wir uns dann mit einem Sieg verabschieden wollen.“ Das allerdings dürfte nicht gerade ein leichtes Unterfangen werden, wenn Geistenbeck als Tabellenvierte den Tabellensechsten Königshof empfängt.

Zunächst gilt es für die Hausherren, das Zusammenspiel des Königshofer Rückraums mit Kreisläufer Sebastian Bartmann zu unterbinden. Bartmann ist ein bulliger und groß gewachsener Kreisläufer, der, hat er einmal den Ball in seinen Fittichen, kaum noch aufzuhalten ist. Außerdem ist der gefürchtete Kreisläufer ein sehr wichtiger Bestandteil der Gäste-Abwehr, wo er im Innenblock seine Arbeit zu verrichten hat. Ferner stellt die DJK eine sehr diszipliniert auftretende Mannschaft, die sich strikt an den vorgegebenen Matchplan hält.

Pleiten für Geistenbeck und Lobberich in der Handball-Oberliga : Borussia Mönchengladbach ist zurück in der Spur

Ein weiterer wesentlicher Faktor für Geistenbeck, um beide Punkte in der heimischen Halle zu behalten, ist der eigene Angriff, der am vergangenen Wochenende bei der 20:24-Niederlage in Aufderhöhe nicht zu überzeugen wusste. „Um gegen Königshof zu gewinnen, müssen wir natürlich mehr als 20 Tore werfen“, sagt Laßeur. „Aber das ist gegen jede Mannschaft Pflicht, will man etwas Zählbares erreichen. Wenn wir es schaffen, unsere Leistungen aus den Spielen gegen Mettmann und Lobberich zu wiederholen, haben wir wirklich sehr gute Chancen. Mit der momentanen Punktausbeute bin ich wirklich sehr zufrieden, doch wenn wir noch zwei weitere Punkte holen, wäre das eine tolle Sache.“ Personell plagen Geistenbeck momentan keine Sorgen, sodass Laßeur zum Jahresabschluss aus dem Vollen schöpfen kann.