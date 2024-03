Handball-Oberligisten aus der Region Pflichtaufgaben der eine, Übergegner der andere

Nach dem 33:28-Erfolg gegen St. Tönis gastiert der TSV Kaldenkirchen bei der HSV Überruhr. „Ich hoffe, wir können das neue Selbstvertrauen in dieses Spiel transportieren“, so der Kaldenkirchener Trainer Volker Hesse. Allerdings haben die Gäste keine allzu guten Erinnerungen an die 27:33-Niederlage aus dem Heimspiel, zumal damals mehr möglich gewesen wäre.