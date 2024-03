Handball-Derby mit klarem Ausgang TV Geistenbeck kocht Lobbericher klar ab

Nach dem Seitenwechsel ein ähnliches Bild, Lobberich versuchte Vieles, meist kam aber lediglich Stückwerk heraus. Sei es eine Manndeckung gegen den Geistenbeck-Regisseur Nico Reinartz oder zusätzlich noch gegen Vincent Schminanski, Geistenbeck fand schnell Antworten. So brauchten die Gäste ihrerseits einen siebten Feldspieler und schafften es immer wieder, die Außenspieler in Szene zu setzen. So zeichnete sich das Quartett Alex Meißner, David Flock, Robin Geraedts und Timo Genenger immerhin für 17 der 32 Geistenbecker Tore verantwortlich. Einzig mit der Quote bei den Siebenmetern konnten die Geistenbecker nicht zufrieden sein, denn hier konnten sie nur einen von fünf verwandeln.