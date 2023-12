Handball-Oberligist gewinnt das Derby Geistenbeck klopft oben in der Tabelle an

„Uns fehlt einfach die nötige Konstanz“, ärgerte sich der Kaldenkirchener Trainer Volker Hesse nach dem Spiel. „Es war einer unserer schlechteren Auftritte. Meiner Meinung war Geistenbeck noch nicht einmal so stark, sondern wir haben schlicht und ergreifend zu viele Fehler gemacht, die der Gegner zugegebenermaßen auch clever zu nutzen wusste“, analysierte Hesse. Man sei in allen Belangen unterlegen gewesen. „Gleich in der ersten Halbzeit haben wir zwei Siebenmeter verworfen und wenn du deinem Mitspieler den Ball auf die Füße statt in die Hände wirfst, sagt das eine Menge aus“, kritiserte er und fügte an: „Letztlich ist unser Kader auch etwas zu dünn. Natürlich können wir unsere jungen Spieler reinwerfen, aber die sind nun einmal noch nicht in der Lage, ein Spiel zu drehen.“