Zusammenfassung Oberliga Geistenbeck beendet Durststrecke, Lobberich dreht Partie

Außerdem bewies sein Team Comeback-Qualität, denn als die Hausherren in der 48. Minute mit 27:25 in Führung gingen, steckte Kaldenkirchen keinesfalls auf und kam wieder zurück. Bestnoten verdienten sich Torhüter Cedric Brüste, der bis zur 45. Minute überragend hielt, sowie Jonas Leven, der sich 60 Minuten am Kreis aufopferte und im Deckungsbereich auf den verschiedensten Positionen eingesetzt wurde. Aber auch das Tempospiel durch Leven, Steffen und Matthis Coenen war mehr als sehenswert. „Für uns ist das sicherlich ein Punktgewinn, mit dem zuvor wohl niemand gerechnet hat. Die Mannschaft hat heute alles gegeben und wir hatten den Tabellenführer am Rande einer Niederlage“, so Hesse.