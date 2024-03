Handball-Oberligist meldet sich im Abstiegskampf zurück Lang ersehnter Comeback-Sieg für Rheydter TV

Auch im Angriff lief es richtig gut und dementsprechend war es kaum zu verstehen, dass die Rheydterinnen direkt nach dem Seitenwechsel völlig von der Rolle waren. Sie fingen sich jedoch wieder und erspielten sich einen Vier-Tore-Vorsprung. Doch auch dieser sollte nicht von langer Dauer sein, denn es schlichen sich immer wieder Fehler ein, so ´dass der Erfolg am Ende sogar noch in Gefahr geriet. „Zuletzt waren wir ja nicht so erfolgreich und deshalb hat man der Mannschaft teilweise noch die Verunsicherung angemerkt“, räumte Heilmann ein.