Pleiten für Lobberich, Kaldenkirchen und Geistenbeck Bei den Oberligisten sind die Akkus im Saisonendspurt leer

Auf verlorenem Posten war auch der TV Geistenbeck, der dem Tabellenzweiten DJK Unitas Haan mit 30:40 (17:24) unterlag. Die Gäste, die sich vorgenommen hatten, in den letzten Spielen unter Beweis zu stellen, warum sie sich mit Borussia so lange ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den Aufstieg geliefert haben, waren sofort drin in der Partie. In ihren Angriffen legten sie eine unglaubliche Effizienz an den Tag und die Hausherren lagen nach zwölf Minuten bereits mit 3:10 im Hintertreffen. Dabei war der gesamte Rückraum des Tabellenzweiten an diesem Tag kaum zu stoppen. Im weiteren Verlauf lief es bei den Geistenbeckern zumindest im Angriff besser, sodass der Rückstand bis zur Pause nicht noch größer wurde.