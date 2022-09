Borussia startet mit Erfolg in die Handball-Oberliga : Deshalb ist der Sieg beim LTV Wuppertal ein guter Fingerzeig auf die Saison

Handball-Oberliga Gegen stark kämpfende Wuppertaler haben die Handballer von Borussia Mönchengladbach zum Start der Oberliga-Saison einen 33:28-Erfolg gefeiert. Für den hoch gehandelten Aufstiegsfavoriten war die Leistung des LTV ein erster Fingerzeig, wie diese Spielzeit verlaufen wird.

So euphorisch geht Borussia Mönchengladbach die Aufstiegs-Mission an

Ein Gefühl, an das sich der Aufstiegsfavorit aus Mönchengladbach wohl gewöhnen muss: Jeder Oberligist würde sich in dieser Saison freuen, den Borussen ein Bein zu stellen. „Wir müssen lernen, mit dem Druck des Favoriten umzugehen“, betont der Mönchengladbacher Trainer Ronny Rogawska. „Es ist aber auch eine Wertschätzung der geleisteten Arbeit und auch ein Resultat aus den letztjährigen Platzierungen. Hinzu kommt, dass wir auch wirklich einen sehr starken Kader haben, mit dem auch einmal ein Ausfall kompensiert werden kann.“

So wie am Sonntag bei den Oberbergischen, wo die Gäste auf Heider Thomas verzichten mussten, der wegen einer Erkrankung kurzfristig absagen musste. In der Deckung funktionierte das zwar nicht immer wunschgemäß, doch Thomas Prinz und Aaron Jennes machten im Mittelblock einen guten Job. Nach anfänglichen Problemen in der Defensive nahm Rogawska taktische Veränderungen vor und fortan lief es, auch weil Torhüter Johannes Lyrmann einen guten Tag erwischte.