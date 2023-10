Handball-Derby der Frauen Lobberich scheitert an sich selbst

Ein wenig ratlos zeigte sich der Lobbericher Trainer Bui Duc nach dem Schlusspfiff. „Eigentlich was ich gar nicht genau, wie das passieren konnte. Von den Möglichkeiten her waren es zwei Mannschaften auf Augenhöhe, am Ende sind wir dann an uns selber gescheitert.“ Die Gastgeberinnen erwischten den leicht besseren Start, schafften es aber nicht, sich entscheidend abzusetzen. „Mit der sehr offensiven Deckung hatten wir anfangs unsere Probleme“, so der Rheydter Trainer Jörg Heilmann. „Wir haben jedoch an unserem Konzept festgehalten, sind nicht nervös geworden und haben im Spielverlauf immer mehr gute Chancen kreiiert.“ Kurz vor dem Pausenpfiff lag der TVL noch in Front, doch war in den Minuten zuvor bereits zu erkennen, dass die Mannschaft verunsichert wirkte. Technische Fehler, unvorbereitete Würfe auf das gegnerische Tor und auch fehlende Zuordnung in der Abwehr ließ die Begegnung kippen.