Borussia kassierte erste Pleite in Haan „Cleveres“ Lobberich gewinnt Derby gegen TV Geistenbeck

„Da war die Messe eigentlich schon gelesen“, so Laßeur. „Meine Mannschaft hat sich jedoch nicht hängen lassen und sich bis zur 52. Minute auf vier Tore herangekämpft. Dann gingen wir mehr Risiko und wurden dafür nicht belohnt. Am Ende ist der Sieg für Lobberich absolut verdient“, so Laßeur. „Anfangs war es für beide Mannschaften sehr schwierig, den Rhythmus zu finden, denn es gab sehr viele Zeitstrafen“, so der Lobbericher Trainer Christopher Liedtke.