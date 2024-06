Trainer Ronny Rogawska im Gespräch „Außer Geistenbeck kenne ich noch keinen Gegner“

Anschließend geht es dann in zweite sehr intensive Vorbereitungsphase, in der wir auch einige Testspiele an den Wochenenden, aber auch innerhalb der Woche bestreiten werden. Viele werden dann im August stattfinden. Am 3. nehmen wir an deinem Dreier-Turnier in Weiden teil, am 10. und 11. an einem Turnier der Bergischen Panther, am 24. hat uns der TV Korschenbroich zum Saisonauftakt eingeladen und am 25. werden die Stadtmeisterschaften ausgetragen. Dazwischen liegen noch weitere Testspiele wie etwa gegen den OSC Rheinhausen.