Borussia schlägt im Derby Lobberich : Souveräner Sieg im Spitzenspiel

Handball-Oberliga Oberligist Borussia Mönchengladbach hat im Duell mit dem Tabellendritten TV Lobberich keine Nerven gezeigt und zumindest vorübergehend die Tabellenführung übernommen.

Bereits in der Anfangsphase der Partie zeigten die Borussen auf, wer an diesem Tag das Parkett als Sieger verlassen würde. Torhüter Johannes Lyrmann entwickelte sich als Schreckgespenst für den TVL. Kam einmal ein Ball durch die kompakte und gut aufgestellte Mönchengladbacher Abwehr, war es fast ausnahmslos seine Beute. Außerdem funktionierte das Umschaltspiel von der Abwehr in den Angriff fehlerlos und so erspielten sich die Gastgeber schnell einen beruhigenden 7:1-Vorsprung. Die Gäste, die auf ihren erkrankten Haupttorschützen Benedikt Liedtke verzichten mussten, liefen also bereits nach wenigen Minuten einem Rückstand hinterher. Die Offensive war viel zu harmlos und von Durchschlagskraft war an diesem Abend nichts zu sehen. Zudem fehlte es in der Defensive an der nötigen Abstimmung.