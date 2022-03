Spitzenreiter der Handball-Oberliga patzt überraschend : Borussia Mönchengladbach verliert bei Adler Königshof

Handball-Oberliga Am Dienstagabend traf Borussia Mönchengladbach im Nachholspiel der Handball-Oberliga auf die DJK Adler Königshof und kassierte dort die zweite Saisonpleite. Der Spitzenreiter gefährdet durch diesen Ausrutscher die Tabellenführung in der Oberliga.

(alpa) Das war so gar nicht nach dem Geschmack von Borussia Mönchengladbach . Der Ligaprimus der Handball-Oberliga verlor sein Nachhholspiel bei der DJK Adler Königshof überraschend mit 29:35 (11:13) und läuft damit Gefahr, seinen ersten Tabellenplatz an die Zweitvertretung des Bergischen HC abzugeben: Voraussetzung sind drei Siege des Verfolgers in den Nachholspielen, die der BHC II weniger auf dem Konto hat als die Borussia.

„Das war schon ein herber Rückschlag“, ärgerte sich der Mönchengladbacher Trainer Ronny Rogawska. „Wir haben zwar noch alles in der eigenen Hand, dürfen uns jetzt aber keinen Verlustpunktpunkt mehr erlauben“. Gewinnen seine Schützlinge jede Partie, so auch das Spitzenspiel im direkten Duell gegen den BHC II, sind beide Mannschaften wieder punktgleich und der entscheidende direkte Vergleich läge aufseiten der Borussia.

Über lange Zeit war die Begegnung in Königshof absolut offen und die Gäste hatten in der 42. Minute beim Spielstand von 18:19 noch alle Chancen, das Parkett am Ende als Sieger zu verlassen. Doch in der Folgezeit erzielte die DJK fünf Treffer in Folge. Diesem Rückstand rannten die Mönchengladbacher dann bis zum Schlusspfiff hinterher. Das Spiel der Borussia war schlicht und ergreifend mit zu vielen Fehlern behaftet, sei es bei den Abschlüssen oder im Passspiel. Diese Fehler nutzte Königshof eiskalt aus und war durch Tempogegenstöße erfolgreich. Aber auch das Zusammenspiel der Torhüter mit der Abwehr fand an diesem Tag nicht statt.