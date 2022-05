Highlight zum Abschluss der Oberliga : Borussia und TV Geistenbeck beenden Saison mit Derby

Im Hinspiel setzte sich Borussia Mönchengladbach denkbar knapp mit 23:22 gegen Lokalrivale TV Geistenbeck durch. Zum Abschluss der Oberliga-Saison treffen die beiden Teams noch einmal aufeinander. Foto: Tom Ostermann

Handball-Oberliga Zum Oberliga-Abschluss empfängt Borussia Mönchengladbach den Lokalrivalen TV Geistenbeck. Durch den sehr wahrscheinlich verpassten Aufstieg der Borussen wird es das Derby auch in der kommenden Saison geben – ganz zur Freude von TVG-Coach Thomas Laßeur.

Im vorletzten Oberliga-Spiel hielt sich Borussia Mönchengladbach schadlos und gewann beim Altmeister TV Oppum letztlich souverän mit 30:27 (17.13). Die Gäste gingen die Partie äußerst konzentriert an und erspielten sich schnell einen Drei-Tore-Vorsprung.

Zwar hatten sie dann zwischendurch Phasen, in denen sie ein wenig übermütig wurden und Oppum etwas näher herankam, aber der Vorsprung war zu keinem Zeitpunkt gefährdet. Aus einer starken Deckung heraus spulten die Borussen gekonnt ihr Tempospiel ab und erzielten damit auch einige der leichten Tore. Einen besonders starken Tag erwischte Jonas Vonnahme, insbesondere im Innenblock war er kaum zu überwinden. Außerdem wusste er auch von der halblinken Rückraumposition zu überzeugen, wo er nicht nur ein steter Unruheherd war, sondern auch immer Torgefahr ausstrahlte. „Heute hat die Mannschaft wieder das umsetzen können, was von ihr gefordert war“, freute sich der Mönchengladbacher Trainer Ronny Rogawska. Selbst als Thomas Prinz in der 32. Minute nach seiner dritten Zeitstrafe mit der Roten Karte vorzeitig unter die Dusche geschickt wurde, brachte das die Gäste nicht aus dem Konzept.

Im Saisonfinale erwarten die Borussen am Samstagabend im Derby den TV Geistenbeck. Zuvor werden noch einige Spieler verabschiedet. Sascha Ranftler möchte nach nun mittlerweile 13 Jahren kürzertreten. Sven Plath ist nicht nur Torwarttrainer, sondern auch dritter Torhüter, der für den Notfall parat stand. Nun möchte er aber wieder regelmäßig spielen und schließt sich dem Verbandsliga-Aufsteiger ASV Süchteln an. Jonas Vonnahme geht aus studientechnischen Gründen ein halbes Jahr nach Schweden, Christoph Mergner hängt die Schuhe an den Nagel und Aljoscha Akuinor verlässt den Verein mit unbekanntem Ziel. „Es ist sehr schön, die Saison zu Hause mit einem Derby zu beenden“, betont Rogawska. „Diese Spiele haben immer das gewisse Etwas und ich glaube, dass die Zuschauer ein gutes Spiel sehen werden. Wir freuen uns sehr auf diese Aufgabe und im Anschluss werden wir noch gemeinsam mit den Fans beim Grillen und mit kühlen Getränken feiern.“

Allerdings dürfte die Partie für die Hausherren nicht zu einem Zuckerschlecken werden, denn Geistenbeck konnte gerade gegen Mannschaften aus dem oberen Tabellendrittel stets eine starke Leistung abrufen. So auch im Hinspiel, wo sich die Mönchengladbacher nach einer dramatischen Schlussphase denkbar knapp mit 23:22 durchsetzen konnten. „Erst einmal freuen wir uns sehr auf dieses Spiel und werden versuchen, ein gleichwertiger Gegner zu sein, auch wenn es personell nicht so gut bei uns aussieht“, so der Geistenbecker Trainer Thomas Laßeur.

„Wir werden das Spiel ganz bestimmt nicht auf einem Silbertablett herschenken. Es soll jetzt ganz bestimmt keine Häme sein, aber wir freuen uns schon, dass die Borussia der Liga noch ein weiteres Jahr erhalten bleibt, denn so haben wir auch in der kommenden Spielzeit zwei Derbys und die sind doch für jeden Sportler das Salz in der Suppe.“ Zwar könnte die Borussia mit einem Sieg im Derby rechnerisch noch den Aufstieg in die Regionalliga feiern, dafür müsste die Bundesliga-Reserve des Bergischen HC in ihren letzten beiden Spielen gegen den TV Lobberich und LTV Wuppertal drei Punkte lassen. Bei überhaupt nur vier abgegebenen Punkten in dieser Spielzeit lediglich eine theoretische Chance.