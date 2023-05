Erst Kantersieg, dann Aufstiegsparty Borussia Mönchengladbach steigt vorzeitig in die Regionalliga auf

Es ist vollbracht und das auch in einer sehr eindrucksvollen Art und Weise. Dank eines auch in der Höhe verdienten 35:14-(20:7)-Erfolges gegen das punktlose Schlusslicht TV Angermund hat Borussia Mönchengladbach die Meisterschaft in der Oberliga und den damit verbundenen Aufstieg in die Regionalliga gefeiert