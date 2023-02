Borussia-Coach Rogawska warnt vor dem Derby „Wir dürfen uns nicht vom Hinspiel blenden lassen“

„Meine Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass niemand den Gegner unterschätzt“, betont der Mönchengladbacher Trainer Ronny Rogawska. „Wir dürfen uns keinesfalls vom Hinspiel blenden lassen, denn wir erwischten wirklich einen Sahne-Tag und Kaldenkirchen musste auf einige Stammkräfte verzichten. Sieht man sich die Ergebnisse an, kommt man zu der Auffassung, dass es sich um einen gestandenen Oberligisten und nicht um einen Aufsteiger handelt. Wichtig ist wie immer, mit der richtigen Einstellung an diese Aufgabe heranzugehen. Kaldenkirchen verfügt über ein sehr starkes Umschaltspiel, deshalb gilt für uns, einfache Fehler im Spielaufbau zu vermeiden, denn die werden gnadenlos bestraft“, so Rogawska.